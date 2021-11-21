«اللهم اجعله خير».. ماذا قالت سهير البابلي عن وظيفة الضحك؟

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عن أهمية ووظيفة الضحك في المجتمع قالت الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، في أحد لقاءاتها المسجلة مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إنه نوع من التنفيس.

وأضافت قائلة: «نوع من التنفيس ومفيد، أقول معلومة بابتسامة وأطرح قضية لكن في قالب كوميدي». وأوضحت أنه من الممكن تقديم رواية «عطيل» بشكل كوميدي رغم أنها تراجيديا، لافتة إلى أن الضحك يخفف على الناس عبء الحياة.

وعن هل الضحك ضرورة في العالم الثالث لترد بدورها قائلة: «اتضح أن العالم كله عالم ثالث»، مشيرة إلى أن الضحك يقوم بتحريك عضلات الوجه وبالتالي يفضل دائمًا شباب.

ولفتت «البابلي»: «مكناش زمان بنقول اللهم اجعله خير مع الضحك، طبعا كل شيء خير، لكن كل لما بنضحك دلوقتي بنقول اللهم اجعله خير، وكنا بنضحك من قلبنا».

ورحلت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، مساء اليوم تاركة مشوار فني كبير.