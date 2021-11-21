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الملكة اليزابيث تحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها

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الملكة اليزابيث تحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها الملكة اليزابيث تحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها

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ذكرت وكالة (بي.إيه) البريطانية‭‭ ‬‬للأنباء أن الملكة اليزابيث الثانية حضرت مراسم خاصة للاحتفال بتعميد اثنين من أحفادها اليوم الأحد، بعد أربعة أيام من ظهور الملكة التي تبلغ من العمر 95 عاما لأول مرة علنا منذ قضائها ليلة في مستشفى.

ولم يعلق قصر بكنجهام على التقرير.

كانت الملكة قد أمضت ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات الشهر الماضي فيما وصفها القصر بأنها «فحوص أولية» بعد مرض لم يتم الكشف عنه ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.

وغابت الملكة عن مراسم يوم الذكرى في 14 نوفمبر تشرين الثاني بسبب التواء في الظهر قال مصدر بالقصر إنه لا علاقة له بالحالة التي تطلبت راحة.

وفي في 17 نوفمبر، التُقطت لها صور وهي واقفة وتبتسم في منزلها بقلعة وندسور وهي تتجاذب أطراف الحديث مع رئيس أركان الدفاع.

وأحد الحفيدين اللذين تم تعميدهما اليوم هو نجل الأميرة أوجيني ابنة الأمير أندرو والآخر هو ابن زارا تندال ابنة الأميرة آن الابنة الثانية لملكة بريطانيا.

المصرى اليوم

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