الليث.. خيرية "بني يزيد" تفتتح محطة تحلية المياه لسقيا مستفيديها ..الأحد المقبل

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تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 طناً وتشتمل على 6 منافذ لتعبئة جوالين الماء

تفتتح جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث، يوم الأحد المقبل؛ محطة تحلية المياه الخيرية على شرف محافظ محافظة الليث؛ والتي تقدّم خدماتها لمركز بني يزيد و القرى المجاورة، بواقع ١٠ آلاف نسمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد بالليث نايف بن عايد اليزيدي: أن المحطة الخيرية تقع على الطريق العام، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥٠ طناً بما يعادل ٢٠ وايتاً يومياً وتشتمل على ٦ منافذ لتعبئة جوالين الماء بدعم من أوقاف الماجد الخيرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية الإستراتيجية والتى تسعى إلى تحقيق الأثر الاجتماعي الدائم.