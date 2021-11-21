مدحت العدل عن إيقاف مطربي المهرجانات: «من أمن العقاب يعمل اللي هو عاوزه»

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قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، تعليقًا على أزمة إيقاف نقابة الموسيقيين 19 اسمًا من مقدمي أغاني المهرجانات، إنه «من أمن العقاب يعمل اللي هوة عاوزه».

وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الأحد، أن «مجلس إدارة الجمعية اجتمع ضد منع الـ 19 اسمًا من المغنيين الشعبيين من الغناء، لافتًا إلى أنه ضد الابتذال أيضًا، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد منع الموسيقى؛ وإنما منع الأغاني المبتذلة».

وتابع أنه يتحدث عن الفن عمومًا وليس الأسماء الـ 19 الموقوفين والممنوعين من الغناء، لافتًا إلى أن «الجمعية ليس لها علاقة بهذا الأمر، مؤكدًا أنه دافع عن الموسيقى والحكم في النهاية للجمهور»؛ موضحًا أنه «لا يشجع الابتذال أو الكلمات المتدنية، مطالبًا بضرورة أن يرتدع المتجاوزين «من أمن العقاب يعمل اللي هو عاوزه».