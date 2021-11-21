حكاية أقوى مشهد كوميدي بين الفنانة الراحله سهير البابلي والزعيم عادل إمام

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«تعرف إيه عن المنطق»، واحد من أشهر الإفيهات التي لا ينساها الجمهور المصري والعربي للفنانة سهير البابلي التي أعاد الجمهور تكرارها مع كل دعوة لها بالتعافي والشفاء اثناء مرضها، حيث توفيت، مساء اليوم، عن عمر يناهز 85 عاما، بعدما عانت من هبوط سكري حاد في الدم أدخلها العناية المركزة قبل أيام بأحد المستشفيات.

نجمة الكوميديا الكبيرة سهير البابلي كانت تبادلت إفيه «تعرف إيه عن المنطق!»، أمام أبطال مسرحية «مدرسة المشاغبين» حيث جسدت دور المدرسة، وهو السؤال الذي وجهته إلى طالبيها «بهجت»- عادل إمام- ومرسي الزناتي- سعيد صالح- ليفجر أبرز مواقف الضحك خلال المسرحية التي نالت إعجاب وانتزعت ضحكات أجيال، ولا يملك من يتابعها إلا أن يضحك، لكن سهير البابلي التزمت وتماسكت أمام كل هذه الكوميديا من الأبطال الخمسة الذين جسدوا أدوار التلاميذ عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار ويونس شلبي وأحمد زكي.

حظى المشهد بتصفيق حاد بسبب إجابات عادل إمام على سؤال سهير البابلي :«تعرف إيه عن المنطق؟»، ومنها «ما تقولولنا حاجة يا جدعان.. زعيم أونطة أنا يعني.. أخوكم مزنوق.. إحنا عندنا حاجة اسمها منطق !، أنا معرفش يا ست هانم.. أنا لو أعرف أقول على طول.. انتي عصبية وأنا عارفك.. معندكيش فكرة عن بهجت الأباصيري ولا إيه».

وحين ترد عليه سهير البابلي: «هقسمك نصين من هنا»، ليباغتها «إمام»: طب أتجوز إزاي أنا بقى، وأمشي إزاي أنا، جايبلنا مدرسة من المدبح!». لتمسكه سهير البابلي من ملابسه دون أن تفلت منها ضحكاتها رغم ذروة الضحك على المسرح بين الجمهور، وتتمسك بجديتها، وسط هتاف سعد صالح: «سيبيه.. حملك ده»، ولتتوالى الإفيهات من «صالح» و«إمام» الذي يعود ليتولى دفة الضحك حين تقول: «كل واحد يحترم نفسه لهقطع لسانه من لغاليغه، ليرد إمام: وحلني بقى تقف شهر قدام الجمعية لما يدوك لغلوغ واحد».

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أعلن الأحد، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. والفنانة الراحلة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.