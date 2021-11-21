بـ«الكيك والشاي والزغاريد».. حكايات الاستقبال الأول للتلفزيون في البيوت المصرية (تقرير)

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يصادف اليوم 21 نوفمبر الاحتفال العالمي بالتلفزيون، كان لظهور التلفزيون ضجة كبيرة في العالم عام 1939، غمرت السعادة وقتها البيوت، من خلال شاشة صغيرة استطاع العالم أن يكون منفتح على مصراعيه، اقتربت المسافات، قد يكون هذا هو الوصف الأنسب لشعور الناس من دخول تكنولوجيا عملاقة في جهاز يشبه الصندوق.

جاءت البداية من أوروبا تدريجيًا، عندما اخترعه المهندس الأسكتلندي جون لوجي بيرد، ثم انتقل للوطن العربي، ليظهر في العراق ويدخل إلى مصر 1960، وبالحديث عن ذكرى التلفزيون، نعود معًا إلى ذكريات الدخول الأول للتلفزيون في البيوت المصرية، اقتصر الأمر في البداية على الأغنياء وصفوة المجتمع، نظرًا للتكلفة الباهظة، حتى يتسلل إلى البيوت وكانت الفرحة الكبيرة.

تقدم «المصري اليوم» في التقرير التالي، الأجداد والجدات يرون ذكراهم مع دخول التلفزيون إلى منازلهم.



«كان حلم واتحقق» هكذا وصفت سناء صفوت سعادتها هي وأخواتها عندما طرق والدها باب المنزل في أول يوم من إجازة صيف 1962، سناء البالغة من العمر 75 عامًا عادت لشبابها وهي تتابع فرحتهم الغامرة في ذلك اليوم.

في ظهيرة يوم الأحد استقبل الطلبة آخر أيام الدراسة مودعين الامتحانات بفرحة مستقبلين الإجازة بفرحة أكبر، ليعودوا للمنزل مترقبين اللحظة التي طال انتظارها، يصعد الوالد على السلم وفي حالة صمت ودهشة ونظرات تترقب عن كثب لحظة فتح الباب ودخول «صندوق الدنيا» إلى المنزل.



تتابع سناء أنها أعدت مع والدتها الكيك والبسكويت والعصير الطازج، كطقوس للاحتفال بهذا اليوم العظيم، لمشاهدة ما يعرض على هذا الجهاز الغريب الذي اقتحم المنزل فجأة دون سابق إنذار، اكتشف الأبناء بين ليلة وضحاها ما أدخره الوالد من ميزانية المنزل لشراء التلفزيون ومفاجأة أولاده بدخول الصيف.

على طاولة خشبية جديدة، وضعت الأم مفرش مطرز بالخرز الوردي والأبيض، قامت بحياكته خصيصًا لاستقبال التلفزيون، وأخيرًا «الضيف الجميل.. شرف البيت» كان بـاريال ووالدي قعد يظبط لحد ما الصورة وضحت: «كانت الأسرة في حالة ذهول مما يعرض أمامهم»، تصفيق حاد وضحكات عالية، كانت هذه هي ردة الفعل الأولى لسناء وأخواتها.

«وإلى الآن لازال التلفزيون بالنسبة ليا شيء أساسي» من بعد كل هذا العمر والتطور الذي وصل إليه العالم، تجلس كل يوم ساعة عصاري بعد الغداء «سناء» بمشاركة كوب الشاي لتشاهد المسلسل المفضل لها.



حفلة «على الضيق» على شرف التلفزيون



«كويت البنطلون الشيلستون الزيتي وقميصي المقلم أبيض في زتوني» عاطف نبيل الذي عاد كالطفل واشترى ملابس جديدة فقط للذهاب لشراء التلفزيون، بالرغم من دخول التلفزيون متأخر في بيتهم، إلا أن كل ما يأتي بعد عناء وطول انتظار فرحته أكبر مما يأتي في غمضة عين، كان يرى عاطف أن عائلته المحافظة سببًا في تأخر دخوله، لم تكن الماديات عائقصا لتحقيق سعادة الأسرة ومواكبة عوائل المعادي «أغلب البيوت دخلها التلفزيون».



بدأت المشدة بين والدتي ووالدي من هنا، وإن كانت أمي قد افتعلت تلك المشكلة فقط لتشجع أبي وتجبره على شراء التلفزيون، كانت أمي ذكية استخدمت السلاح الصحيح لتدخل لأبي من ثغراته.



«نتفرج على حفلات الست بدل ما نسمعها» وعلى الفور توجه أبي وقد صممت على الذهاب معه لتوثيق تلك اللحظة التاريخية، إلى صيدناوي ودفع «كاش»

استقبلت أمي التلفزيون بـ الزغاريد، واعدت أختي بسكويت البرتقال كجائزة لأبي كونه وافق أخيرًا على احضار التلفزيون، أما عني أنا صممت على إعداد حفل «على الضيق» دعوت فيه زملاء الصف، وكان عددهم 10 زملاء، فوجئ أبي من العدد المهوول الذي اقتحم الصالون، لمشاهدة التلفزيون فقط، تنبأ أبي بالمستقبل على محض السخرية «العيال دماغها ضاعت» كان لا يعلم أن ما سيأتي بعد التلفزيون أكثر بشاعة مما كنا عليه آنذاك.

«الليلة عيد»



غنت أمي هذه الأغنية في جميع أرجاء المنزل حين استقبلت خالي حاملاً معه التلفزيون، السيدة هناء السيد من مواليد محافظة الفيوم، انتقلت عائلتها للقاهرة قبل ولادتها، عزمت الأم على التطبع بطباع أهل «مصر» كما سميتنا والدتها، لكن داخل منزلها هي سيدة فلاحة بسيطة، كان من الطبيعي أن تعد والدتها الفطير المشلتت بالسمنة «زودت السمنة أوي على حساب التلفزيون» من باب الفرحة الجميلة، والجبنة القديمة والعسل الأسود بالطحينة، جلست أنا وأمي وخالي نتناول الفطير أمام التلفزيون ونحن في دهشة وفرحة لا أنساها حتى الآن.



«لجل عيون الست أم كلثوم»



صعدت كوكب الشرق إلى المسرح، في أول يوم خميس من أول كل شهر، تعمد أبي شراء التلفزيون يوم الأربعاء في عام 1964، واكب هذا الوقت حفلة الست أم كلثوم التي غنت فيها «أنت عمري» وكان الحدث الأعظم للاتحاد الأول بينها وبين عبدالوهاب، كذلك الحدث الأعظم في بيتنا لاستقبال التلفزيون، ومشاهدة حفل لأم كلثوم وسط تجمع عائلي هادئ وجميل، يحكي أحمد جميل وامتلأت عيناه بالدموع لاستحضاره الذكريات والصورة في خياله «على شرف الست» دخل التلفزيون بيتنا، اعدت أمي الشاي والقهوة وصمت الجميع وغنت الست، تفاعل الحاضرين «عظمة على عظمة ياست» وكأننا جالسين على كراسي المسرح.

لحظات لا تنسى عيشناها في هذه الأيام الجميلة على شرف التلفزيون.