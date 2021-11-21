«خصم 50٪؜ للطلبة».. المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض جامعة المنصورة للكتاب

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يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض جامعة المنصورة الذي يبدأ اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى ١ ديسمبر المقبل.

يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أهم وأحدث إصداراته، منها «كتابة المذكرات الشخصية»، «قراءة في أعمال نوال السعداوي»، «الجندر والوطن والرواية العربية»، «التاريخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية»، «الحداثة الثورية»، «الصين في عشر كلمات»، «شرح الثورة الفرنسية»، «اليهود في الامبراطورية العثمانية»، «السعي وراء المجد»، «تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم»، «حياة مشاهير الفراعنة»، «الغصن الذهبي»، «تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية»، «علم النفس الاجتماعي للجندر»، «نحو نظام عالمي جديد»، «مخطوطة الطب»، «النباتات والمخ البشري»، «القيادة غير التقليدية»، «الفن الاسلامي»، «السينما والتاريخ»، «فن كتابة الكوميديا السينمائية» و«السلوك المضاد للمجتمع عند الأطفال والمراهقين».