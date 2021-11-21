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رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى الفنانة سهير البابلي

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رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى الفنانة سهير البابلي رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى الفنانة سهير البابلي

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نعى محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 86 عاما، وقال: «ستظل الفنانة سهير البابلى خالدة يتذكرها الأجيال على مر العصور جيلا بعد جيل».


يذكر أن من أشهر أفلام الفنانة سهير البابلى، على سبيل المثال لا الحصر فيلم «أخطر رجل في العالم، جناب السفير، يوم من عمري، ليلة عسل، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، استقالة عالمة ذرة»، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية «قانون سوسكا، قلب حبيبة، بكيزة وزغلول»، أما الأعمال المسرحية فأشهرها «عطية الإرهابية، ع الرصيف، ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، العالمة باشا»، وغيرها من الأعمال القيمة .

المصرى اليوم

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