بسبب التقلبات الجوية.. «مكافحة كورونا» توجه رسالة مهمة للمواطنين

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علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على الوضع الوبائي في العالم قائلًا إن دول العالم تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة التقلبات الجوية، موضحا أن حالة الجو المتقلبة تؤدي إلى ضعف المناعة وبالتالي زيادة الأعداد.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، أن مصر تشهد حاليا مرحلة ثبات في أعداد الإصابات، موضحا أنه من الطبيعي ثبات أعداد الإصابات ومن ثم انخفاضها مرة أخرى.

وكشف أن التغيرات الجوية من الممكن أن تؤدي إلى زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية والحصول على اللقاحات، معقبًا: «نرجو بلاش تجمعات خلال الفترة الحالية، ولازم نلتزم بالتهوية السليمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية بشدة خلال الفترة الحالية».