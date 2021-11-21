نائب بقنا يتقدم بطلب استعجال: «وزارة التنمية المحلية وراء تأخر إنشاء بنك ناصر بالمحافظة»

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تقدم النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، الأحد، بطلب استعجال إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بـ«سرعة استصدار قرارات التخصيص لبعض المشروعات الخدمية بنطاق مدينة نجع حمادي بمنطقة الترعة الضمرانية».

وأضاف «خلف الله» أنه «سبق أن حصل على موافقة بإنشاء بنك ناصر بمساحة 407 م بمنطقة الترعة الضمرانية منذ عام 2018، والأراضي تم الموافقة على التخصيص بالمجان، وذلك لرفع المعاناة على المواطنين بالمنطقة الشمالية بمحافظة قنا، وإلى الآن لم يصدر قرار التخصيص من وزارة الحكم المحلي».

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه «حصل على موافقة بإقامة مبنى للتموين 226 متر بمنطقة الترعة الضمرانية، موضحاً أن المكتب الحالي لا يصلح للقيام بدوره في خدمة قرى ومركز نجع حمادي، علما بأن المبنى المقترح مكون من أربعة طوابق، وتم الحصول على الموافقة، وإلى الآن لم يصدر قرار التخصيص» .

وتابع النائب أنه «حصل على موافقة أيضًا بإقامة مدرسة «سيف النصر» للتعليم الأساسي بقرية الشاورية بنجع حمادي تبرعاً من أهالي القرية للتخفيف على أبنائهم، ومنذ 2017 لم يصدر قرار التخصيص، ومازال الأطفال يعانون الأمرين نتيجة بعد مسافة المدارس المماثلة».

وشدد على أن «الحكومة والجهات المعنية، عليها أن تسير بنفس الوتيرة التي يسير بها الرئيس السيسي في إنجاز المشروعات القومية ذات النفع العام، والتي تخدم المواطنين في القري والأقاليم».