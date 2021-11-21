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موريتانيا توصي باعتماد اللغة العربية بديلًا للفرنسية

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موريتانيا توصي باعتماد اللغة العربية بديلًا للفرنسية موريتانيا توصي باعتماد اللغة العربية بديلًا للفرنسية

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أوصت لجنة تعليمية في موريتانيا، الأحد، باعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي بديلا عن اللغة الفرنسية.

وجاءت التوصية ضمن التقرير الختامي للأيام التشاورية لتكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ 1999 لتدريس المواد العلمية الأساسية.

وفى جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي، قال محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا: إن المشاركين خلصوا إلى صياغة «وثيقة ترسم ملامح المدرسة التي يجد فيها كل موريتاني ذاته، وبينوا معالم الطريق التي يمكن اتباعها لتجسيد هذه المدرسة على أرض الواقع.

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