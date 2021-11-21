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جامعة عين شمس تُكرّم الباحثين المشاركين بالتقرير الاستراتيجي للشرق الأوسط

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جامعة عين شمس تُكرّم الباحثين المشاركين بالتقرير الاستراتيجي للشرق الأوسط جامعة عين شمس تُكرّم الباحثين المشاركين بالتقرير الاستراتيجي للشرق الأوسط

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يكرم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، الأحد، المقبل، العلماء والباحثين المشاركين في إعداد «التقرير الإستراتيجي للشرق الأوسط لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠».

وقالت جامعة عين شمس في بيان، الأحد، إن هذا التقرير يعد الأول من نوعه الذي يصدره المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٧م، فلم يسبق للمركز أن أصدر مثل هذا التقرير، وهذا التقرير نأمل أن يصدر سنويا ويكون نواة لتقارير مماثلة تتناول اهم احداث منطقة الشرق الاوسط، وهذا التقرير يشمل اهم وابرز الأحداث التي وقعت خلال عامي ٢٠٢١/٢٠٢٠م ويأتي في مقدمتها أثر جائحة كوفيد ١٩، وأزمة سد النهضة والتحديات التي واجهت دولتي المصب والسودان، كما يتضمن الدراسات السياسية والإيرانية.

وأضافت أنه يتضمن ملف المياه والبيئة والخريطة الشرق أوسطية، وكذلك يتضمن الملف الاقتصادي جهود الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، كما يتضمن أزمة شرق المتوسط، وملف الدراسات الاسرائيلية وتداعيات تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، بالإضافة إلى ملف الدراسات المستقبلية واستشراف متغيرات العصر.

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