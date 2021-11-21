محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بالخانكة

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة الخانكة، استهلها بتفقد مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة والذي تم الانتهاء من تطوير المبني [أ] والمبنى [ب] به وتم تسليمهما لوزارة الصحة، وسيتم تشغيلهم خلال أيام كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي للمستشفى.

وقالت المحافظة في بيان، الأحد، إن المحافظ تفقد أجنحة المستشفى والاستقبال والعناية المركزة والعيادات التخصصية، مشيدا بأعمال التطوير، مؤكدا أن المستشفى سيكون صرح طبي جديد سيضاف إلى منظومة الصحة بالمحافظة ليقدم خدمة طبيه متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

كما تفقد المحافظ مركز اللقاحات التابع للمستشفى للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونياً والتطعيم مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، ومشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز اللقاح.

وخلال الجولة أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم الإنتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية، كما سيتم توفير 100 سرير للمرضى الذين سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضى الصدر والدرن، وأنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير قسم العمليات خلال الشهرين القادمين .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ والتي بلغت نسبتها 99%، حيث قام بجولة بأجنحة المستشفى والعيادات الخارجيه وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المستشفى قاربت على 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل وقد وجه الهجان بسرعة الانتهاء من التراخيص وتسليم المستشفى بنهاية الشهر القادم تمهيدا للبدء في تشغيلها.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع ،حيث تفقد 2 عنبر تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، وخلال الجولة استمع المحافظ من الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية إلى شرح تفصيلي، حيث أشارت إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم استلام دفعة من الكتاكيت بتكلفة حوالي 400 ألف جنيه، ووجه المحافظ بدفع عجلة الإنتاج مع رفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية، وأكد الهجان أننا نسعى لإنشاء محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية وأنشطة أخرى بالقرب من أرض المشروع وذلك لتحقيق عائد استثماري يعود بالنفع على أبناء المحافظة.