نجلاء بدر تنعى سهير البابلي : «علم من أعلام الفن»

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نعت الفنانة نجلاء بدر، الفنانة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

ونشرت «بدر» صورة للراحلة سهير البابلي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«فراقك هو تنكيس علم من أعلام الفن، سلميلي على كل اللي غاب وقوليلهم لسه مكانكم وأعمالهم وأسمائهم محفوظة في القلوب».

وتابعت :«لا إله إلا الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم كل من احبها الصبر والسلوان.. ربنا يرحم موتانا ويصبرنا على فراقهم«.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، لكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.