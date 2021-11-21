بـ«آية قرآنية».. شريهان تنعى صديقتها الفنانة سهير البابلي

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نعت الفنانة شريهان صديقتها الفنانة الراحله سهير البابلي، والتي توفيت مساء اليوم، عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

وغردت «شريهان» عبر «تويتر»، الأحد، قائلة :«استودعتك الله والله خير الحافظين.. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. #سهير_البابلي».

كانت الفنانة شريهان أعربت، الأيام الماضية، عن أمنياتها العاجلة بالشفاء للفنانة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت «شريهان» عبر خاصية «الإستوري» على حسابها الشخصى لموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مساء الأربعاء، «ربى إن سهير البابلي مسها الضر وأنت أرحم الراحمين.. أذهب البأس.. رب الناس بيدك الشفاء».

وتصدرت سهير البابلي خلال الأيام الماضية محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعى، في إطار سعى محبيها ومتابعيها للاطمئنان عليها.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

والفنانة الراحلة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.