إسعاد يونس تنعى صديقتها سهير البابلي بـ«قلب مكسور»

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نعت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، صديقتها الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 86 سنة، بعد صراع مع المرض.

وتشرت «يونس»، صورة تجمعها بالراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، واكتفت بتعليق قلب مكسور على الصورة.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، لكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.