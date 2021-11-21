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النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له

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النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له
شددت على المبادرة بتصحيح الحالة القانونية لتجارتك لاستمرار حرية مزاولة الأنشطة التجارية

النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له

شددت النيابة العامة على أهمية المبادرة وتصحيح الحالة القانونية لتجارتك، لاستمرار نشاطك التجاري وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، والإعفاء من العقوبات المقرَّرة في هذا الشأن .

وتفصيلاً، قالت النيابة عبر حسابها على تويتر: التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخص، شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، طبقاً لنظام مكافحة التستر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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