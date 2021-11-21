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ضبط 4 بحوزتهم بانجو وحشيش و أفيون في أسوان

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ضبط 4 بحوزتهم بانجو وحشيش و أفيون في أسوان ضبط 4 بحوزتهم بانجو وحشيش و أفيون في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الأحد، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 1.150 جرام من مخدر البانجو و4 قطع أسلحة نارية و200 جرام حشيش و30 جرام افيون، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى واستهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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