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68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو)
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة
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السبت 27 نوفمبر 2021 11:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عضو في مجلس السيادة السوداني يكشف عن مصير عبد الله حمدوك وفرص تسلمه رئاسة الحكومة مجددا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 21 نوفمبر 2021 10:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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