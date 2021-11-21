عن «كوفيد 25».. تكريم الكاتبة انجي علاء بمهرجان نجم العرب

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حصلت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان نجم العرب في دورته السادسة بناء على استفتاء الجمهور العربي والخليجي عن مسلسل «كوفيد٢٥» والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2021، وعن آخر أعمالها الأدبية رواية الأشقر مروان.

قصة كوفيد 25 مصرية خالصة تمامًا، حول قصة بطل طبيب يتوفى أبنه فيعيش عقدة ويقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرض خطير يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى التي كان يعمل بها منذ سنوات خوفًا من أن يؤذي البعض مثلما قام بإيذاء أبنه وأخرون، ليلتقي بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامي خاص به.