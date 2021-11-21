أخبار عاجلة

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عن «كوفيد 25».. تكريم الكاتبة انجي علاء بمهرجان نجم العرب

Print
عن «كوفيد 25».. تكريم الكاتبة انجي علاء بمهرجان نجم العرب عن «كوفيد 25».. تكريم الكاتبة انجي علاء بمهرجان نجم العرب

لاقتراحات اماكن الخروج

حصلت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان نجم العرب في دورته السادسة بناء على استفتاء الجمهور العربي والخليجي عن مسلسل «كوفيد٢٥» والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2021، وعن آخر أعمالها الأدبية رواية الأشقر مروان.

قصة كوفيد 25 مصرية خالصة تمامًا، حول قصة بطل طبيب يتوفى أبنه فيعيش عقدة ويقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرض خطير يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى التي كان يعمل بها منذ سنوات خوفًا من أن يؤذي البعض مثلما قام بإيذاء أبنه وأخرون، ليلتقي بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامي خاص به.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون»

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد