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"بن مبارك": تفكير الحوثيين يقوم على الطائفية وهو ما يعرقل الوصول للسلام

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"بن مبارك": تفكير الحوثيين يقوم على الطائفية وهو ما يعرقل الوصول للسلام "بن مبارك": تفكير الحوثيين يقوم على الطائفية وهو ما يعرقل الوصول للسلام
قال: القوى المعتدلة بالمنطقة تعارض المشروع الإيراني.. والدعم الدولي ضروري

أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك؛ أن تفكير الحوثيين يقوم على الطائفية، وهو ما يعرقل الوصول للسلام.

ولفت ابن مبارك؛ إلى أن القوى المعتدلة في المنطقة تعارض المشروع الإيراني في اليمن، مشدداً على ضرورة الدعم الدولي لبناء دولة حديثة في البلاد.

وقال ابن مبارك؛ خلال كلمته في مؤتمر حوار المنامة نحتاج إلى جهود مكثفة للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في اليمن، مشيراً إلى أن تداعيات سقوط مأرب ستمثل نهاية للعملية السياسية والسلام في البلاد، خاصة أن المدينة أصبحت ضمن الأولويات الإستراتيجية لنظام إيران وأدواته بالمنطقة.

وشدّد وزير الخارجية اليمني، على أن انكسار المشروع الإيراني في اليمن سيضمن إفشاله في المنطقة ككل، فيما سينقله نجاحه لطور جديد للصراع والعنف والفوضى.

وشدّد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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