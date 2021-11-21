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«صحة القليوبية»: توفير الأدوية وفصائل الدم وسيارات الإسعاف بسبب سوء الأحوال الجوية

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«صحة القليوبية»: توفير الأدوية وفصائل الدم وسيارات الإسعاف بسبب سوء الأحوال الجوية «صحة القليوبية»: توفير الأدوية وفصائل الدم وسيارات الإسعاف بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلن الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة في محافظة القليوبية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، وأكد على تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالقليوبية بسبب سوء الاحوال الجوية وتحسبا لوقوع أي تداعيات نتيجة الامطار الشديدة التي تعرضت لها مدن وقرى القليوبية مع التأكيد على زيادة عدد سيارات الاسعاف بمداخل ومخارج المحافظة.

وقالت مديرية الصحة في بيان لها اليوم انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان.

وشدد وكيل وزارة الصحة على إدارات الطب الوقائي والعلاجي والصيدلة بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

المصرى اليوم

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