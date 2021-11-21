استئناف العمل في معبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

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استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر، لتيسير إجراءات استقبال الحالات الإنسانية ومرافقيهم وعبور العالقين بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من العابرين والحالات الإنسانية وتيسير عبورهم، وإدخال أي مساعدات قادمة لقطاع غزة، علاوة على مواد ومعدات إعادة الإعمار والأطقم العاملة عليها.

بدورها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن السفر اليوم الأحد سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة إلى الحافلة العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/38)، بالإضافة لكشف جديد من الجوازات المصرية.

وشددت الهيئة على ضرورة التواجد في الصالة الخارجية للمعبر صباحًا، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020 لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بجانب إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.