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استمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة بشمال سيناء

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استمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة بشمال سيناء استمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة بشمال سيناء

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استمرت موجة الطقس السيئ في محافظة شمال سيناء،اليوم الاحد، حيث شهدت مختلف مدن المحافظة أمطارًا رعدية غزيرة مصحوبة بموجة من البرودة وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع حركة الأمواج، ما أثر على كافة مظاهر الحياة في المحافظة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تجمع المياه في الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومخارج ومداخل الكباري بمدينة العريش وباقي مدن المحافظة، حيث فضل اغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج،بينما انقطع التيار الكهربائي عن عدد من التجمعات والقري والأحياء.

وواصلت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمعدات وسيارات الشفط، متابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط وتصريف المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة على مستوي المحافظة.

بدوره أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، معلنًا استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع تطورات الظروف الجوية، وأن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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