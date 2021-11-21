طوارئ في القليوبية لرفع مياه الأمطار من الأنفاق والطريق الزراعي (صور)

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واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن الليل بالنهار سحب مياه الأمطار من الأنفاق وعلى الطرق ومطالع ومنازل الكباري على الطريق الزراعي حيث سيارات الكسح وشفط مياه الأمطار بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمختلف مدن المحافظة.

وتابع المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة المياه في القليوبية أعمال رفع تجمعات المياه بأنفاق مدينة بنها وطريق مصر اسكندرية الزراعي وكلف عمال الشركة في كافة المدن برصد أي تجمعات للمياه والتعامل الفوري معها

مؤكدا ان فرق العمل واصلت طوال الليل حتى نهار اليوم في الاعمال وقال انه هناك تنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية ومجالس المدن لتيسير الحركة المرورية وسرعة رفع مياه الأمطار من الأنفاق والشوارع الرئيسية والطريق الزراعي

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعدات وسيارات شفط مياه الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية والمدن لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها مدن المحافظة ظهر أمس السبت

وأعلن رئيس الشركة رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور استعدادا للطقس السيء حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وأصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرار بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة اليوم الاحد بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

معدات شركة المياة تواصل سحب مياة الامطار فى القليوبية

معدات شركة المياة تواصل سحب مياة الامطار فى القليوبية

معدات شركة المياة تواصل سحب مياة الامطار فى القليوبية