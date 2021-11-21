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يترقب سعر الذهب اليوم، صباح الأحد، 21 نوفمبر 2021، عودة التداول للبورصة غدا الاثنين، بعد انتهاء الإجازة الاسبوعية، لتحديد مساره خلال الفترة القادمة وسط دعوات من أعضاء مجلس الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى بالاستعجال فى رفع الفائدة وتقليص مشتريات الأصول لمواجهة التضخم المتزائد.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، صباح الأحد، حالة من الاستقرار المؤقت بعد انخفاضها بنحو من 4 إلى 6 جنيهات دفعة واحدة ، مساء الجمعة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، 808 جنيها.

وتعرض سعر الذهب خلال الاسبوع الماضى، إلى حالة من التخبط والصعود والهبوط فى الجلسات المتتالية، وخسر سعر الذهب عالميًا مايزيد عن 16 دولارا في الأوقية في ختام التعاملات بالبورصة يوم الجمعة الماضية .

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأحد، 923 جنيها وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأحد، 808 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأحد، 693 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الأحد، ما بين 6464 جنيها.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

ويتوقع الخبراء أن تواصل أسعار الذهب عالميا، التراجع خلال الفترة القادمة متأثرة بقوة الدولار ومطالب اعضاء الاحتياطى الاتحادى بالاسراع فى رفع الفائدة وتقليص مشتريات السندات .

وشهد سعر الذهب في ختام الإسبوع الماضى تراجع فى الأسعار بلغ 0.6%، وأغلق الذهب عند 1846.02 دولار للأوقية ويترقب المستثمرون عودة البورصة بحذر شديد لتحديد اتجاه المعدن الأصفر خلال الاسبوع المقبل .

تترقب اسعار الذهب عودة العمل بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح الاثنين، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 815.17 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 931.63 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 698.72 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،846.02$ .

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