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آخر بيان للأرصاد عن حالة الطقس اليوم.. وتوقعات شدة الأمطار في 24 محافظة

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آخر بيان للأرصاد عن حالة الطقس اليوم.. وتوقعات شدة الأمطار في 24 محافظة آخر بيان للأرصاد عن حالة الطقس اليوم.. وتوقعات شدة الأمطار في 24 محافظة

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا جديدًا صباح اليوم عن حالة الطقس المتوقعة صباح اليوم الأحد 21-11-2021، وتوقعات سقوط الأمطار.

توقعت الأرصاد استمرار سقوط أمطار متوسطة يصاحبها رعد أحيانُا على السواحل الشمالية.

تقل شدة الأمطار كلما اتجهنا جنوبًا لتصبح خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد إن ذروة حالة عدم الاستقرار كانت فى منتصف ليل أمس، وأن حدة حالة عدم الاستقرار فى الطقس من المتوقع أن تخف خلال حالة الطقس اليوم.

وبحسب بيان الأرصاد صباح اليوم فإن الطقس يكون لطيفا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ودرجات الحرارة منخفضة عن معدلاتها.

وتكون الأحوال الجوية معتدلة من جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد .

خريطة توقعات الأمطار خلال حالة الطقس اليوم فى

تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال طقس اليوم الأحد على 24 محافظة فى مصر، وهي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والبحيرة وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، السويس والإسماعيلية وبورسعيد وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وتتوقع الأرصاد أن تسقط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا على الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والبحيرة وبورسعيد ودمياط والعريش فى شمال سيناء.

وتكون الأمطار من خفيقة إلي متوسطة على الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية ورأس غارب فى البحر الأحمر ونخل فى شمال سيناء وكاترين فى جنوب سيناء.

ويتوقع أن تكون الأمطار خفيفة على القاهرة الكبري وهي القاهرة والجيزة والقليوبية ومدن القناة وهي السويس والإسماعيلية وبورسعيد ومحافظات شمال الصعيد وهي بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر

يتوقع اليوم أن تظل درجات الحرارة منخفضة عن معدلاتها، وتكون درجة الحرارة المتوقعة اليوم للعظمي 20 درجة فى القاهرة والإسكندرية ودمياط وطنطا وشبين الكوم والزقازيق وبلطيم ودمنهور والمنصورة ومطروح والسلوم.

وتكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم 28 درجة فى شلاتين وأبورماد.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي 25 درجة فى أسوان والغردقة وشرم الشيخ وإدفو وأبو سمبل.

وتصل درجة الحرارة إلي 24 درجة للعظمي فى الأقصر والوادي الجديد.

وتكون درجة الحرارة فى قنا 23 درجة، بينما تكون 22 درجة فى سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم.

ويبين الجدول التالي تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم.

المصرى اليوم

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