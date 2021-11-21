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الولايات المتحدة.. توفير لقاح كورونا للرضّع والأطفال حتى 5 سنوات العام المقبل

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الولايات المتحدة.. توفير لقاح كورونا للرضّع والأطفال حتى 5 سنوات العام المقبل الولايات المتحدة.. توفير لقاح كورونا للرضّع والأطفال حتى 5 سنوات العام المقبل
التجارب السريرية الدقيقة التي تجريها شركة فايزر على وشك الانتهاء

الولايات المتحدة.. توفير لقاح كورونا للرضّع والأطفال حتى 5 سنوات العام المقبل

كشف كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي الدكتور أنتوتي فاوتشي؛ أنه سيتم توفير لقاحات "كوفيد-19" للرضّع والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات العام المقبل.

وقال فاوتشي "نأمل في غضون فترة زمنية قصيرة أن يكون اللقاح جاهزاً ومتاحاً، من المحتمل أن تكون بداية العام المقبل في عام 2022 أو في الربع الأول من ذات العام، في الوقت الحالي نجري مزيداً من التجارب السريرية بحذر".

ونقلت تقارير أمريكية عن مصادر في شركة فايزر "إن النتائج السريرية للرضّع والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات على وشك الانتهاء، وينتظر أن تتقدم الشركة كحد أقصى في شهر ديسمبر للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قد وافقت خلال الشهر الجاري على تلقيح الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاماً بعد أن تمّت الموافقة عليه من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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