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"المسند" يكشف توقعاته لثاني أيام الحالة المطرية

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"المسند" يكشف توقعاته لثاني أيام الحالة المطرية "المسند" يكشف توقعاته لثاني أيام الحالة المطرية
قال: الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي بالشمال

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي في الشمال والشمال الغربي والمدينة المنوّرة.

وأضاف المسند؛ أن اليوم هو الثاني من الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم.

وتوقّع في تغريداتٍ متتابعة على حسابه بتويتر، أن تتشكل السحب الممطرة على شمالي الشرقية، ويشمل: حفر الباطن والخفجي وشمالي الحدود الشمالية، وأجزاءً متفرقة من: الجوف وتبوك وسدير والوشم والقصيم والزلفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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