لمواجهة ظاهرة الربط على «الشعاب المرجانية» مطالب بتركيب وصيانة «الشمندورات» بجزر البحر الأحمر

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لمواجهة انتشار ظاهرة الرباط بالواير الحديدي من اللنشات السياحية خلال رحلاتها البحرية على مستعمرات الشعاب المرجانية بمناطق الغوص بالبحر الاحمر وحماية هذة الثروات.. قام فريق تركيب «الشمندورات» بجمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر بتركيب وصيانة عدد من مواقع الشمندورات وحبال الرسو العائمة بعدد من المناطق كجزء من خطة الصيانة الدورية التي تقوم بتنفيذها الجمعية بصورة دورية، وقام فريق الشمندورات بعمل صيانة ١٦شمندورة في جزيرة الأخوين وصيانة ١٥شمندورة في شعب أبو الكيزان و١٠ شمندورات في جزيرة الزبرجد و٥شمندورات في جزيرة روكى و٣ شمندورات في شعب بردايس.

فيما تزايدت مخاوف العاملين في حماية البيئة البحرية من اخطار القاء اللنشات البحري الواير والمخطاف الحديدي على مناطق الشعاب المرجانية لرسو اللنشات لعدم وجود شمندورات للرباط في عدة مناطق بالبحر الأحمر.

وطالب العاملون بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واللنشات السياحية بالبحر الأحمر مسؤولي وزارة البيئة بانشاء وحدة فنية لتركيب الشمندورات بقطاع محميات البحر الأحمر بمواقع الغوص لتمكين بحارة اللنشات من عدم ربط اللنشات على الشعاب المرجانية وأن تكون هذه الوحدة مدربة تدريبا جيدا على تركيب هذه الشمندورات بداية من التثبيت في قاع البحر والطفو على وجه الماء من خلال بالونات قوية يتم ربط اللنشات البحرية فيها للقضاء على ظاهرة تزايدت في الفترة الاخيرة وهي استخدام قادة اللنشات السياحية التي تعمل في رحلات الغطس والانشطة البحرية بربط «الواير» الحديدي الخاص برسو اللنشات السياحية بالشعاب المرجانية الحية لعدم وجود «شمندورات» للرباط عليها في عدة مناطق.

وأكد على سعيد مرشد غوص بالغردقة أن انتشار ظاهرة المخطاف والواير الحديدي يهدد بتدمير أجمل مناطق سياحة الغطس بالبحر الأحمر وذلك بسبب خلو مناطق عدة بالبحر الاحمر من «الشمندورات» الخاصة برباط هذه اللنشات البحرية ما يهدد البيئة البحرية للشعاب المرجانية بالغردقة بمخاطر كبيرة تتسبب في تحطيم وتدمير مساحات كبيرة منها بسبب هذة الممارسات البيئية الخاطئة ويهدد نشاط سياحة الغوص التي تجذب الاف السائحين للبحر الاحمر لعدم وجود شمندورات للرباط عليها مما يهدد بتدمير اجمل مناطق سياحة الغطس بالبحر الاحمر وذلك بسبب خلو المنطقة من «الشمندورات» الخاصة برباط هذه المراكب

وقال عدد من ملاك مراكز الغوص واللنشات البحرية للمصري اليوم ان وزارة البيئة تقوم بتحصيل رسوم زيارة لمناطق المحميات وان هذة الرسوم يحب استخدام جزء منها في تقديم خدمات للنشات مثل توفير شمندوات للرباط عليها لرباط المراكب السياحية وانشاء وحدة متخصصة ومدربة في تركيب وصيانة الشمندورات

واكد حسن الطيب رئيس جمعية حماية البيئة بالغردقة ان تركيب الشمندورات بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية من استخدام الخطاف الحديدي في مناطق الغطس وتركيب شمندورات المتمثلة في حبال الرسو العائمة بهذه المناطق وادخال تكنولوجيا تصنيع مختلفة من اجل زيادة عدد الشمندورات وحماية الشعاب المرجانية .

وناشد الطيب أطقم اللنشات السياحية العاملة في رحلات الغوص والأنشطة البحرية بالإلتزام بنظام الرباط الآمن الموجود بالقرب من مواقع الغوص، وعدم الربط على الشعاب المرجانية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.وطالب الطيب بالتوسع في تركيب عدد من الشمندورات بعدة مناطق للشعاب المرجانية المحيطة وعدد من مناطق الغطس بالبحر الاحمر بعد ان تزايدت في الفترة الاخيرة ظاهرة استخدام قادة اللنشات السياحية التي تعمل في رحلات الغطس والانشطة البحرية بربط «الواير» الحديدي الخاص برسو اللنشات السياحية بالشعاب المرجانية الحية لعدم وجود «شمندورات» للرباط عليها مما يهدد بتدمير أجمل مناطق سياحة الغطس بالبحر الاحمر في هذه المنطقة وذلك بسبب خلو المنطقة من «الشمندورات» الخاصة برباط هذه اللنشات البحرية.