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أسترازينيكا تُجري تجارب ناجحة على عقار جديد مضاد لكورونا

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أسترازينيكا تُجري تجارب ناجحة على عقار جديد مضاد لكورونا أسترازينيكا تُجري تجارب ناجحة على عقار جديد مضاد لكورونا
حقق انخفاضًا يفوق الـ80% في الإصابة بحالة حادة من المرض

أسترازينيكا تُجري تجارب ناجحة على عقار جديد مضاد لكورونا

أعلنت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، عن تجارب سريرية متقدمة وناجحة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد ، لدى المرضى المُعرّضين لمخاطر إصابة عالية، والذي يحقق انخفاضًا يفوق الـ80% في الإصابة بحالة حادة.

بهذه التجارب يحذو المختبر حذو المختبريْن الأمريكييْن (ميرك، وفايزر) اللذيْن أعلنا عن تطوير أدوية تتيح الوقاية من الأشكال الحادة للإصابة بالفيروس، يتوجب تناولها مع ظهور أولى الأعراض.

وقالت شركة أسترازينيكا: إن التجربة تمثلت في حقن جرعة من 300 مجم من عقار AZd7442، وحققت التجارب انخفاضًا بنسبة 83% في خطر تطوير شكل من أشكال الفيروس.

وأوضحت الشركة -وفق "سكاي نيوز عربية"- أنه لم يتم تسجيل أي شكل خطير من أشكال المرض ولا أي وفاة مرتبة بفيروس كورونا أثناء الاختبار.

وأظهرت تجربة ثانية انخفاضًا بنسبة 88% في خطر الإصابة بحالات حادة أو خطر الوفاة عندما تتم المعالجة في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض.

ويقول المسؤولون عن الاختبار: إن مزج اثنين من الأجسام المضادة ذات المفعول الطويل؛ هو مصدر أمل للمعرّضين للخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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