استعدادات مكثفة لسقوط الأمطار برأس غارب والزعفرانة في البحر الأحمر

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تلقت إدراة الأزمات بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إخطارا بشأن توقعات بهطول أمطار، ما بين الخفيفة وتصل إلى متوسطة الشدة على مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر، كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال اليوم لأحد

وأصدر اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، تعليماته إلى كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة في هذا الشأن لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار.