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إعلامي يكشف أول الراحلين عن الأهلي رسميا في يناير

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إعلامي يكشف أول الراحلين عن الأهلي رسميا في يناير إعلامي يكشف أول الراحلين عن الأهلي رسميا في يناير

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كشف الإعلامي كريم رمزي، رحيل طاهر محمد طاهر لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سوءا على سبيل البيع النهائي أو الاعارة.

وأوضح أن طاهر بات بعيدًا عن حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بعد التعاقد مع الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، والاعتماد عليهما بصفة أساسية في المباريات الأخيرة.

وأضاف رمزي أن طاهر يرغب في الخروج من الأهلي بحثًا عن فرصة المشاركة أساسيًا في ظل رغبته في الانضمام لمنتخب تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي يعتمد على اللاعبين الذين يشاركون في المباريات فقط.

المصرى اليوم

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