تداول تعلن تحديد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد

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الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وسيتي جروب العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمجموعة تداول السعودية القابضة، تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 95 ريالاً و105 ريالات سعودية للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح في طرح 36 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الحالي للشركة.

وبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 5.99 مليون سهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لتتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 36 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف (25,200,000) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 70 % من إجمالي أسهم الطرح.

وستبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في 21 نوفمبر 2021م وتنتهي 26 نوفمبر 2021م.