محافظ القليوبية يتفقد شفط مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة (صور)

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء السبت، أعمال تصريف وشفط مياه الأمطار على طول طريق مصر الإسكندرية الزراعى، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامه عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بالوعات الصرف بداخل الانفاق وعلي الطريق الزراعي.

بدأت الجولة بتفقد أنفاق السيارات، شعراوي وسعد زغلول والعلوم وسندنهور ببنها، والحدادين ومشتهر ومزلقان زكى بمدينة طوخ، كما تابع تصريف الامطار على الطريق الزراعى بمدن قليوب واحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وتجدر الاشارة إلى أن على مدن محافظة القليوبية شهدت ،عصر أمس سقوط أمطار متوسطة، وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركه مياه الشرب والصرف الصحى، حتى الإنتهاء من سحب تجمعات المياه، مشيرا إلى أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظة مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.

محافظ القليوبية يتابع شفط مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع شفط مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع شفط مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع شفط مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع شفط مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة