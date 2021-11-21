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السقا: هذا المدرب هو الأفضل في الدوري وتعاقدنا معه بسبب «بورسعيد»

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السقا: هذا المدرب هو الأفضل في الدوري وتعاقدنا معه بسبب «بورسعيد» السقا: هذا المدرب هو الأفضل في الدوري وتعاقدنا معه بسبب «بورسعيد»

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أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن ما يحققه الفريق من نتائج جيدة نتاج جهد وتعب للمنظومة كاملة.

وقال السقا في تصريحاته لبرنامج الماتش إن الجميع يسعى للاستمرارية في مسابقة الدوري وتحقيق النتائج الجيدة .

وأضاف أنه لم نتمم صفقاتنا والجهاز الفني بشكل عشوائي وكل خطواتنا كانت مدروسة .

وتابع أن التعاقد مع على ماهر لقيادة الفريق فنيا جاء بعد ما قدمه من نتائج جيدة مع المصري في الموسم الماضي .
وأردف أن على ماهر قائد سفينة فيوتشر والكل شريك في النجاح، مؤكدا أن سعد سمير وجنش ومروان محسن أيضا لهم دور كبير مع الفريق لخبراتهم الكبيرة.

وأتم أن في فترات سابقة الانضمام لمنتخب كانت مقتصرة على ناديين أو ثلاث أندية على الأكثر.

المصرى اليوم

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