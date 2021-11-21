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أسامة عبدالكريم: لست مسؤولا بشأن غياب مرموش عن الأولمبي

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أسامة عبدالكريم: لست مسؤولا بشأن غياب مرموش عن المنتخب الأولمبي أسامة عبدالكريم: لست مسؤولا بشأن غياب مرموش عن الأولمبي

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أشاد أسامة عبدالكريم مدرب حراس الأولمبي السابق، باختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب للمشاركة في كأس العرب.
وقال عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية: «اختيارات كيروش للاعبين منذ توليه المسؤولية أمر جيد، فهناك عدد من اللاعبين المميزين الذين استخقوا التواجد مع الفراعنة».
وتابع «اختيار مرموش وكناريا وأحمد ياسين للمنتخب أمر جيد، خصوصا أنهم من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل باهر».
وأخلى عبدالكريم مسؤوليته من عدم انضمام عمر مرموش لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، مؤكدًا أن الأمر خارج نطاق مسؤوليته في الجهاز الفني.

المصرى اليوم

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