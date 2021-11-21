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"الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البرد على الجوف والشمالية وتبوك والمدينة

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"الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البرد على الجوف والشمالية وتبوك والمدينة "الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البرد على الجوف والشمالية وتبوك والمدينة
تكوُّن الضباب بالمرتفعات.. وتنشط الرياح السطحية على الخليج العربي

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 22 - 44 كم/ساعة، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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