موسيماني يتمسك بهذا اللاعب ويرفض رحيله

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كشف الإعلامي كريم رمزي عن رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، إعارة كريم فؤاد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال «موسيماني إن اللاعب في حساباته الفنية، وسيعتمد عليه بصورة تدريجية خلال المباريات المقبلة، خصوصًا أنه من العناصر المميزة ويجيد اللعب في أكثر من مركز».

وتابع: «كريم فؤاد تلقي عن طريق النادي اكثر من عرض لاستعارته في يناير، ولجنة الكرة قررت عرض الأمر على المدير الفني، من اجل الموافقة على رحيله لمنحه فرصة اللعب اساسيًا واكتساب مزيد من الخبرات قبل العودة للفريق مرة أخري».