علي خطي بن شرقي .. أزمة بين الأهلي وعلي معلول بسبب المماطلة في التجديد

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أبدي مسئولو النادي الأهلي، غضبهم من التونسي علي معلول، بعدما وعد المسؤولين بتجديد عقده لمدة موسمين، قبل أن يعود ويماطل في تجديد العقد، دون ابداء أسباب معلومة.

وكشف مصدر أن معلول يرغب فى الانتظار حتي يناير المقبل، ليخوض مفاوضات جديدة مع النادي يحصل من خلالها على أكبر قدر من المكاسب، فى ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي وافق على منح معلول مليون و400 ألف دولار في عقده الجديد، ويكرر معلول مع الأهلي حاليا نفس سيناريو أشرف بن شرقي مع الزمالك في المماطله في عدم التجديد بسبب امتلاكهما لعروض قطرية وإماراتية وسعودية.