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أحيت الفنانة التونسية غالية بن علي، أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك، مساء السبت، تحت الأمطار.

وحملت السهرة لافتة «حفلة استثنائية وتاريخية» بامتياز، نظرا لإصرار الجمهور على التواجد في المسرح، رغم الأمطار والبرودة التي أغرقت ساحة المكان بالكامل، إلا أن حبهم لغالية دفعهم للبقاء وعدم المغادرة وإلغاء الحفل، وذلك ما دفع غالية لتقوم بمبادرة «مجنونة» وغير مألوفة، بدعوتها الجمهور للجلوس على خشبة المسرح بعيدا عن المطر، لتتحول السهرة لحفلة جماهيرية حميمية، تغني غالية وسط الجمهور الجالس أمامها على نفس المسرح مفترشين الأرض.

الحفل استمر أكثر من ساعتين ونصف متواصلة في أطول حفلاتها الجماهيرية في مصر هذا العام.

وأطربت غالية، الجمهور بالعرض الحي الأول لأجدد ألبوماتها «فيلم مصري»، من بينها أغنية «قولوا لها» للشاعر منتصر حجازي، بجانب إعادة تقديمها رباعيات صلاح جاهين من ألحانها، وأغنية «تتر فيلم مصري»، وتولت غالية خلال الألبوم الجديد مهمة تلحين كافة أغانيه.

وافتتحت الفنانة التونسية فعاليات السهرة بالعرض الأول لأجدد كليباتها «تمثيل»، أغنية من كلمات رنا صبره، وألحان علاء الكاشف، كما مزجت أغنيات الألبوم المنتظر بتوليفة من أغانيها الجديدة، من بينها «بنات البشر» للشاعر أمين حداد نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد، مع مزيج من أغاني الصوفية للحلاج ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم «الأطلال»، ختاما برائعة «لاموني اللي غاروا مني».