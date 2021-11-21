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معاناة الأم بعد وفاة زوجها.. نجلاء بدر تتصدر محركات البحث بسبب «ويبقى الأثر»

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معاناة الأم بعد وفاة زوجها.. نجلاء بدر تتصدر محركات البحث بسبب «ويبقى الأثر» معاناة الأم بعد وفاة زوجها.. نجلاء بدر تتصدر محركات البحث بسبب «ويبقى الأثر»

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نجحت حكاية «ويبقى الأثر» من مسلسل إلا أنا، التي تخوض بطولتها الفنانة نجلاء بدر في تحقيق ردود فعل قوية جدا، ومشاهدت جيدة عبر محركات البحث المختلفة.

وعرضت أمس الحلقة السادسة من الحكاية التي تناقش قضية معاناة الأم مع أبناءها ومشاكل الحياة بعد وفاة زوجها، وشهدت حلقة السبت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والتي سلطت الضوء على حيرة نجلاء بدر، بين حل أزمات أبناءها ومشكلاتها مع من حولها بسبب ثرثرتهم عليها، وعلى أبناءها، ولكنها تحاول جاهدة أن تقاوم كافة الظروف القاسية، وأن تقف بجانب ابنتها التي روت لها مشكلة ما تتعرض لها بسبب خيانة صديقتها لها وتتوالى الاحداث في اطار اجتماعي شيق.

ولاقت نجلاء ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانية من واقع الحياة المصرية، وهو ما جعله يتصدر الترند على السوشيال ميديا، خاصة وأن قصة «ويبقي الأثر» تناولت فكرة تضحيات الأم ومحاولاتها المستمرة على استقرار حياتها الأسرية عقب وفاة زوجها.

حكاية «ويبقي الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، والذي تقوم ببطولته بجانب كلا من، لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش وإلهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري.

المصرى اليوم

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