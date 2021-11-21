أيمن بهجت قمر لـ «ساويرس» «الفن مش حتة ريش وقعدة حلوة بس.. إحنا مش في الجونة»

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قال الشاعر أيمن بهجت قمر، إن أغاني المهرجانات تواجدت على الساحة، وحققت انتشارا واسعا وأصحابها موجودين وبيتسمعوا، لكن على مستوى أعلى نجم حاليا فهو عمرو دياب.

وتابع «قمر» معلقا على أزمة قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 من مغنيي المهرجانات الشعبية: «ده سوق عرض وطلب.. النهاردة مين أغلى مطرب في مصر؟ وله براندات ومطلوب في إعلانات وحفلات؟ أكبر براندات بيعمل لها دعاية مين؟ عمرو دياب».

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج«كلمة أخيرة»: «أكتر مطرب في التوزيع الخارجي سينما تامر حسني ..شوفوا أعلى أغاني على يوتيوب هتلاقي حسين الجسمي بأغاني بالبنط العريض وبشرة خير.. 3 دقات بتاعة الأستاذ نجيب ساويرس اللي أنا بعتب عليه على طريقة كلامه على الأستاذ هاني شاكر..لأن الأستاذ هاني قامة والفن مش حتة ريش وقعدة حلوة بس».

وتابع الشاعر أيمن بهجت قمر: «لما يطلع حسن شاكوش ويقول الكلام اللي قاله في حفلته واللي اخجل أني اقوله.. هاني شاكر اتصرف وفقا للقانون وأنه يديله تصريح فكان لازم يبقى عاقل ويتعامل قدام الجمهور على المسرح أنه له قدسيته.. مش يعمل خناقة ورضا جه ياأم رضا، والكلام اللي قاله».

وأضاف :«هاني شاكر بيمنعه أنه يديله التصريح غير لما يبقى إنسان عاقل على قد المسؤولية.. مينفعش يطلع يجرح زمايله ويسئ ليهم على مشاع من الناس ويغلط في بيوتهم».

وأوضح أيمن بهجت قمر أنه ضد المنع مع الانتشار التي حققته تلك الأغاني لكن الأزمة تنبع من الكلمات التي يؤديها هؤلاء المغنيين وفجر قمر مفاجأة :«لما يبقى الكلام في الأغاني هو اللي عامل الأزمة دي كلها وأنا كشاعر أنا بلا قانون مفيش نقابة أو معاش أو أو تأمين أو رقابة أو جهة خاصة بالشعراء وانا لولا اني بكتب سينما.. فأنا محسوب على نقابة السينمائيين إنما لو حتعامل كشاعر فمفيش أي نقابة ليا».

ولفت قمر، إلى مقترح تقدم به خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مجلس النواب لتغليظ العقوبات على من يغني كلمات خارجة أو كلام غير مرخص في حفلات أو أغاني لازم الكلام يدخل الرقابة ولازم نقابة للشعراء ويكتبوا كلام محترم.

وأضاف: «فيه كمان مجلس تأديب للشعراء تقدم بمشروعه الشاعر عوض بدوي ولازم يتناقش في مجلس الشعب..لازم يبقى فيه قانون.. مش المنطق بتاع الأستاذ نجيب ساويرس والقعدة الحلوة، لا يافندم إحنا مش في الجونة».

وتابع: «عملت أغنية بالبنط العريض السنة اللي فاتت ولاتزال رقم واحد ..وفيه ناس متصدرة بدون مهرجانات عمرو دياب حسين الجسمي تامر حسني شيرين أصالة ..انما نقعد نصدر للناس ان المهرجانات بس هي اللي ناجحة والاندرجراوند يبقى مرفوض..انا نفسي بروح للمهرجانات والأندر جراوند لما بلاقي أغنية لطيفة.. وبرضه بسمع أم كلثوم وعبدالحليم وفيروز وعمرو دياب وبسمع كل الناس».