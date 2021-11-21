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تعرف على أبرز الحاضرين في افتتاح مدينة الثقافة والفنون (صور)

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تعرف على أبرز الحاضرين في افتتاح مدينة الثقافة والفنون (صور) تعرف على أبرز الحاضرين في افتتاح مدينة الثقافة والفنون (صور)

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رغم الأمطار الشديدة التى هطلت على القاهرة، وأغلب المحافظات المصرية، إلا أن الأمطار لم تمنع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، من افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية.

الحفل الذي يعد اسطوريا قدمت فيه فرقة فيينا الفيلهارمونى أجمل وأشهر مقطوعاتها الموسيقية، بقيادة المايسترو العالمى ريكاردو موتى.

وكان من أبرز الحاضرين مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، الدكتور مجدى يعقوب، وعمرو موسي، والدكتور عبدالمنعم سعيد.

ومن الوزراء حضر كل من الدكتور على مصيلحى وزير ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والقائم باعمال وزير الصحة، والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمه الإدارية الجديدة ‎
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمه الإدارية الجديدة ‎

المصرى اليوم

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