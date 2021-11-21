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عاجل | الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان

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عاجل | الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان عاجل | الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان
تصدرت المطالبات بالحقوق المالية القضايا العمالية بجمعية حقوق الإنسان في 2020، وبلغ إجمالي الشكاوى 74، إذ سجل فرع منطقة الدمام 27 شكوى، وجاء بعده فرع جدة بـ 20 شكوى، وتلتها الرياض بـ 7 شكاوى، والمدينة المنورة بـ 4، وسجلت كلا من الجوف ومدينة مكة المكرمة 3 شكاوى لكل منها، وسجل كلا من جازان وعسير شكوى واحدة.

منع من السفر

ومن أغرب القضايا التي شهدتها فروع جمعية حقوق الإنسان سجلتها بعض الشركات والمؤسسات بمنع العاملين من السفر الى بلادهم بـ 11 شكوى حيث سجلت مدينة الدمام 4 شكاوى بينما الرياض وجدة 3 لكل منهما، ومنطقة عسير 1 شكوى.

الفصل التعسفي

وبلغ عدد شكاوى الفصل التعسفي 9 في كل من الرياض وجدة والدمام بـ 3 شكاوى لكل منهم، ومن بين الشكاوى طلب نقل الكفالة من عمال رفض كفلائهم نقلها مما اضطرهم للجوء إلى حقوق الإنسان لإنصافهم، وسجلت الرياض 4 شكاوى والدمام 3 بإجمالي 7 شكاوى.

ضغط معنوي

ومن الشكاوى النادرة التي تلقتها الجمعية تعرض العامل لضغط معنوي من أصحاب العمل أو المشرفين عليه أو من المدراء إذ بلغ عدد الشكاوى 4 فقط، سجل فرع جدة 2 من هذا النوع، بينما استقبل مكتب فرع الدمام شكويين، ومن ضمن الشكاوى تعرض بعض العمالة للمنع من الحصول على أوراقهم الثبوتية من أصحاب العمل أو من الكفلاء بالمخالفة للأنظمة حيث اشتكي لفرع الجمعية بالرياض 4 عمال من تعرضهم لحالة المنع، فيما سجل الفرع 3 شكاوى اعتراض على قرارات ضد العمالة.

قضابا استقبلتها حقوق الإنسان

الحقوق المالية

74 شكوى

27 الدمام

20 جدة

7 الرياض

4 المدينة المنورة

3 الجوف

3 مكة المكرمة

1 جازان

1 عسير

المنع من السفر

11 شكوى

4 الدمام

3 الرياض

3 جدة

1 عسير

الفصل التعسفي

9 شكاوى

3 الرياض

3 جدة

3 الدمام

رفض طلب نقل الكفالة

4 الرياض

3 الدمام

تعرض العامل لضغط

2 جدة

2 الدمام

المنع من الحصول على الأوراق الثبوتية

4 الرياض

قرارات تعسفية ضد العمالة

3 الرياض


الوطن السعودية

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