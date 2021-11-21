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دروجبا: الحضري كان ممكن يلعب حتى 70 عامًا.. وكنت أتمنى أن أرى أبوتريكة في أوروبا

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دروجبا: الحضري كان ممكن يلعب حتى 70 عامًا.. وكنت أتمنى أن أرى أبوتريكة في أوروبا دروجبا: الحضري كان ممكن يلعب حتى 70 عامًا.. وكنت أتمنى أن أرى أبوتريكة في أوروبا

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أكد الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي الأسبق أن الجيل الذهبي للمنتخب المصري كان يضم العديد من اللاعبين الذين يستطيعون التواجد في أكبر أندية أوروبا.

وقال دروجبا، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور» :«عصام الحضري أحد أساطير حراسة المرمى وأحد أصعب الحراس الذي واجهتهم في مشواري الكروي».

وأضاف: «الحضري بالنسبة لي أسطورة في كرة القدم ليس لأنه تصدى لضربة رأس قريبة مني أو لضربة جزاء سددتها فهو حارس بالفعل أسطوري وكان يفعل أموراً كبيرة»، مضيفًا:«الحضري كان ممكن يلعب حتى 70 عاماً ويستطيع التصدي للكرات».

وأشار «محمد ابو تريكة نجم منتخب السابق، هو أحد اللاعبين الذين كنت أتمنى أن أراهم في أوروبا، وأعتقد أنه كان سيؤدي بشكل رائع»، مضيفًا :«أبوتريكة، هو زين الدين زيدان افريقيا، كان يلعب بأناقة ويخاطر في الملعب وذكي، ومن مثله قليلون وهو واحد منهم».

وواصل: «أعتقد أنه لو اتيحت لأبوتريكة، الفرصة للانضمام لفريق كبير، كان سيتألق، لأن اللعب في أوروبا أسهل، خاصة عندما تلعب في أفضل الفرق، لأن جميع اللاعبين يفهمون بعضهم البعض، وأعتقد أن لاعب مثله كان سيحقق النجاح في نادي كبير».

المصرى اليوم

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