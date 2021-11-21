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إداري : متفائل باستمرار بن شرقي ..وأبوجبل ملتزم بتعليمات كارتيرون

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إداري الزمالك: متفائل باستمرار بن شرقي ..وأبوجبل ملتزم بتعليمات كارتيرون إداري : متفائل باستمرار بن شرقي ..وأبوجبل ملتزم بتعليمات كارتيرون

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قال عمرو أبوالعز المدير الإداري لفريق ، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الإسماعيلي، مساء الجمعة بالدوري الممتاز.

وأضاف عمرو أبوالعز خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، الفوز على الإسماعيلي جاء في توقيت مهم، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي بلقاء القمة«.

وتابع: «متفائل بتمديد عقد أشرف بن شرقي، الخلاف بيننا ليس كبيرا والساعات المقبلة ستشهد الاتفاق بيننا على صيغة العقد الجديد».

وشدد: «أبوجبل لم يغادر جروب واتساب كما جاء ببعض وسائل الإعلام، واللاعب ملتزم تماما ومتفهم لوجهة النظر الفنية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون».

المصرى اليوم

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