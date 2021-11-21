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«زي النهارده» وفاة الفنانة ليلى مراد 21 نوفمبر 1995

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«زي النهارده» وفاة الفنانة ليلى مراد 21 نوفمبر 1995 «زي النهارده» وفاة الفنانة ليلى مراد 21 نوفمبر 1995

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كانت ليلى مراد الثانية مع إسماعيل ياسين التي لعبت بطولة أفلام حملت اسمها وهى سبعة أفلام بدأت بـ«ليلى بنت الريف» مرورا بـ«ليلى بنت الفقراء» وانتهت بـ«ليلى بنت اﻷكابر» وكانت الفترة من الثلاثينيات إلى الخمسينيات شاهدا على نجوميتها، وليلى مراد مولودة في 17 فبراير 1918 بالإسكندرية لأسرة يهودية الأصل، ووالدها هو المغنى والملحن إبراهيم زكى موردخاى «زكى مراد» الذي قام بأداء أوبريت العشرة الطيبة الذي لحنه الموسيقار سيد درويش، وأمها جميلة سالومون وهى يهودية مغربية من أصل بولندى. بدأت ليلى مسيرتها الغنائية وهى في الرابعة عشرة وتلقت أصول الغناء على يد والدها زكى مراد والملحن داود حسنى، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم العامة، ثم بالإذاعة حيث انطلقت شهرتها، وحين أنشئت دار الإذاعة المصرية تعاقدت معها على الغناء مرة كل أسبوع، وكانت أولى حفلاتها الإذاعية في 6 يوليو 1934، ثم انشغلت عن الإذاعة بالسينما، وعادت إليها عام 1947قدمت ليلى للسينما، 27 فيلماً بدأت عام 1935 بفيلم «الضحايا» بصوتها فقط، بعدما أعجبت بها بطلة ومنتجة الفيلم بهيجة حافظ، وقدمت أغنية «يوم السفر»، وأعجب بها الموسيقار عبدالوهاب،وقرر أن تشاركه في فيلمه «يحيا الحب» في 1937، وحقق هذا الفيلم نجاحا ساحقا، مما دفع المنتجين للتعاقد معها، ثم ارتبط اسمها باسم أنور وجدى بعد أول فيلم لها معه، وهو فيلم «ليلى بنت الفقراء»، واستمر زواجهما سبع سنوات من 1946 حتى 1953 وقد جمع بينهما ثمانية أفلام، ثلاثة منها قبل الزواج، وأربعة بعده، وكان آخرأفلامها في السينما«الحبيب المجهول» عام 1955 واعتزلت بعده الفن، وباءت بالفشل كل مساعى المقربين منها للعودة للفن كانت ليلى قد أشهرت إسلامها وتوفيت مسلمة، وقد لاحقها اتهام بعد عام 1956 بأنها تبرعت لإسرائيل، وتم التحقيق معها وثبتت براءتها، وبعد طلاقها من أنور وجدى تزوجت وجيه أباظة وأنجبت منه أشرف، ثم تزوجت من فطين عبدالوهاب وأنجبت منه زكى، إلى أن توفيت «زي النهارده» في 21 نوفمبر 1995، وتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 1998 بمنحها شهادة تقدير تسلمتها عنها الفنانة ليلى علوى، وقد أُنتج مسلسل بعنوان «أنا قلبى دليلى» عام 2009 حول حياتها، وعُرض خلال رمضان من العام نفسه.

المصرى اليوم

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