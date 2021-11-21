جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 792 القادمة من روما، اشتبه أحمد عمر عجمى مأمور اللجنة الجمركية المعين على الخط الأخضر في الراكب م. ا مصري الجنسية يحمل 2 حقيبة كبيرة وواحدة تروللى بدا عليه الارتباك الشديد .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف مسعد مأمور الفحص تحت إشراف سامح سيد رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متشابهة ومتكرره وتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على حسين هيكل وحمدى حافظ نائبى مدير الإدارة قررا تكليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك تحت إشراف هانى ابوطالب مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب وأمير محمود حسانين لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 88 ألف و500 يورو مخبأة داخل الأحذية وبين طيات الملابس بحقائبه وداخل الملابس التي يرتديها.

وقرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 196 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وتم تسليم الراكب مايعادل 10 الآف دولار المسموح بها قانونا.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى