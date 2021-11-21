المقاولون: الحكم ظلمنا أمام الأهلي

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قال المهندس محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن جميع المحللين الرياضين، أكدوا على صحة هدف ناديه أمام الأهلي، ولكن تم إلغائه بسبب اخطاء التحكيم المستمرة

وقال محمد عادل في تصريحات تليفزيونية،: «أخطاء التحكيم تسبب في خسارة المقاولون أمام الأهلي»، مضيفًا أن التحكيم المصري يحتاج إلى دروس تدريبية كثيرة في التحكيم في هذه القرارت، لأنه في وجود الفار لابد أن يكون لدينا حكام على أعلى مستوى«.

وأشار إلى أن الدوري المصري هذا الموسم قوي، لكن ينقصه فقط تصحيح أخطاء الحكام المستمره حتى يكون لدينا دوري متكامل.

يُذكر أن المقاولون العرب تعرض للخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد ذئاب الجبل، لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.